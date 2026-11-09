Американский президент Дональд Трамп не намерен продолжать войну с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом он заявил в интервью CBS News.

«Я не стремлюсь [к этому]. Не думаю, что для этого есть какие бы то ни было причины», — сказал он.

Во время беседы ведущий напомнил президенту, что у Ирана по-прежнему остаётся обогащённый уран. Трамп в ответ сослался на последствия американских ударов по иранским ядерным объектам, заявив, что запасы урана оказались погребены под тысячами тонн горной породы.

Ранее Дональд Трамп объявил о победе Вашингтона в противостоянии с Ираном, однако признал, что окончательное завершение военной операции пока остаётся открытым вопросом. По его словам, Соединённые Штаты могут прекратить конфликт как сейчас, так и позднее. Кроме того, президент заявил, что государства, которые Вашингтон защищал во время войны с Ираном, обязаны полностью компенсировать американской стороне военные расходы. Особое внимание глава Белого дома уделил Израилю, существование которого он назвал заслугой Соединённых Штатов и лично себя.