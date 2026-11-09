Президент США Дональд Трамп заявил, что государства, которые Вашингтон защищал во время войны с Ираном, обязаны полностью компенсировать американской стороне военные расходы. Особое внимание глава Белого дома уделил Израилю, существование которого он назвал заслугой Соединённых Штатов и лично себя.

«Те страны, которые мы защищали, должны возместить нам все без исключения расходы, понесённые нами в ходе войны, потому что без нас их бы просто не существовало», — заявил Трамп в интервью CBS News.

Американский лидер отдельно высказался о роли США в обеспечении безопасности Израиля.

«Без нас Израиля бы не было. Израиля бы не существовало, если бы не Дональд Трамп», — подчеркнул президент.

При этом Трамп не уточнил, какие именно страны, помимо Израиля, должны компенсировать расходы Вашингтона. Он также не назвал сумму предполагаемых выплат и механизм их получения.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп уже требовал возместить США расходы на войну с Ираном. Тогда американский президент призывал заплатить государства, которые не помогли Вашингтону в конфликте. Теперь же он заявил о необходимости получить компенсацию от стран, которые пользовались американской защитой.

По данным, опубликованным Life.ru 28 октября, расходы США на военную кампанию против Ирана достигли 47 миллиардов долларов. Такая оценка содержалась в расчётах Центрального командования американских вооружённых сил, переданных Конгрессу.