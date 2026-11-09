Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные способны уничтожить мосты и электростанции Ирана, однако он не хочет отдавать такой приказ. По словам главы Белого дома, восстановление разрушенной инфраструктуры может занять до 15 лет и станет тяжёлым испытанием для местных жителей.

«Конечно, я мог бы прямо сейчас ворваться туда и взорвать их. Проблема в том, что восстановить их будет невозможно», — сказал Трамп журналистам перед вылетом из Флориды в Вашингтон.

Американский лидер объяснил, что особенно серьёзный ущерб Ирану может нанести уничтожение мостов. Из-за горного рельефа страны они играют важную роль в транспортном сообщении между регионами. По оценке Трампа, на восстановление таких сооружений потребуется от 10 до 15 лет.

Вторыми по сложности восстановления президент США назвал электростанции. Он подчеркнул, что разрушение энергетических объектов создаст огромные проблемы для населения.

«Это ложится ужасно тяжёлым бременем на плечи людей. Мне это не нравится», — признался глава Белого дома.

При этом Трамп вновь заявил, что Соединённые Штаты уже одержали победу в противостоянии с Ираном. По его словам, Вашингтону остаётся лишь определиться, когда завершать конфликт. Президент допустил, что американская администрация может повременить с окончательным решением, поскольку некоторые соседние с Ираном государства предпочли бы сохранение нынешней ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал 38 мостов в Иране потенциальными целями американских ударов. По утверждению президента США, военные способны уничтожить эти сооружения всего за час. Вместе с тем он подчёркивал, что предпочёл бы избежать масштабного разрушения инфраструктуры страны.