Президент США Дональд Трамп заявил, что американская оперативная группа Iron Gate («Железные ворота») уже работает в полном объёме и помогает перекрывать поставки в Иран. По его словам, в сочетании с морской блокадой это практически остановило движение товаров в страну и из неё. Об этом американский лидер написал 8 ноября в социальной сети Truth Social.

«Оперативная группа Iron Gate действует в полную силу в Исламской Республике Иран. В сочетании с величайшей в истории военно-морской блокадой это приводит к тому, что в Иран практически ничего не поступает и почти ничего из него не вывозится», — написал Трамп.

О создании Iron Gate Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) объявило 7 ноября. Решение сформировать подразделение принял командующий американскими силами на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер. В группу вошли около 20 военных и гражданских специалистов, которые будут работать в Тампе, штат Флорида, и взаимодействовать с другими ведомствами США.

Основная задача Iron Gate — препятствовать перемещению современных вооружений, технологий двойного назначения, подсанкционных материалов и незаконных финансовых потоков через сухопутные границы Ирана и Каспийское море. Таким образом, Вашингтон намерен распространить ограничения на альтернативные маршруты снабжения Тегерана, которые не охватывает морская блокада.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп считает крайне маловероятным возвращение к полномасштабным боевым действиям против Ирана. При этом американский лидер не исключает новых ударов, если Вашингтону и Тегерану не удастся договориться об условиях урегулирования конфликта.