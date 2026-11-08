Президент США Дональд Трамп считает крайне маловероятным возвращение к полномасштабным боевым действиям против Ирана. При этом американский лидер не исключил новых ударов, если Вашингтону и Тегерану не удастся договориться об условиях урегулирования конфликта. Об этом он заявил в интервью CNN.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении масштабной военной операции против Исламской Республики, Трамп подчеркнул, что пока не видит необходимости в таком сценарии.

«Крайне маловероятно, что в этом будет необходимость», — сказал президент США.

Однако окончательное решение, по его словам, будет зависеть от готовности Ирана заключить соглашение, которое устроит американскую сторону. Трамп уточнил, что речь идёт о подписании «очень сильного соглашения».

Несмотря на заявления о маловероятности новой масштабной операции, глава Белого дома предупредил Тегеран о возможных последствиях отказа от договорённостей. Он подчеркнул, что в случае необходимости американские вооружённые силы способны нанести значительно более мощные удары.

«Если будет необходимо, мы ударим по ним по-настоящему сильно. Вы даже не знаете, насколько сильно я по ним ударю», — заявил Трамп.

Слова американского президента прозвучали на фоне продолжающихся переговоров о прекращении конфликта. Вопросы, по которым стороны пытаются договориться, включают иранскую ядерную программу, ограничения на торговлю и судоходство через Ормузский пролив.