США намерены пресекать перевозки оружия Ираном через сухопутные границы и Каспийское море. Для этого глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер распорядился сформировать группу Iron Gate. Reuters сообщило о ней со ссылкой на заявление командования, с которым агентство ознакомилось до публикации.

В группу войдут около 20 военных и гражданских специалистов. Они будут работать в Тампе, штат Флорида, и координировать действия с другими ведомствами США.

Помимо вооружений, Iron Gate займётся перевозками товаров двойного назначения и материалов, подпадающих под санкции, а также финансовыми потоками, которые Вашингтон считает незаконными. Командование пока не уточнило, как именно намерено пресекать поставки на этих маршрутах.

По словам Купера, новая группа дополнит действующую морскую блокаду иранских портов. CENTCOM утверждает, что за последние месяцы она помешала Ирану экспортировать сырую нефть на сумму свыше 25 млрд долларов.

В августе эксперт по Евразии Глен Говард в колонке для The Telegraph назвал Каспий одним из возможных каналов снабжения Ирана в обход ограничений на других маршрутах. По его версии, этим путём могут перевозить в том числе комплектующие для беспилотников.