Telegraph заявила о тайном «Каспийском экспрессе» России для Тегерана

Россия использует Каспийское море как один из каналов снабжения Ирана в условиях ограничений на других маршрутах. Такое мнение высказал эксперт по РФ и Евразии Глен Говард в колонке для британской Telegraph.

Автор утверждает, что Каспий превратился в важную логистическую связку между Москвой и Тегераном. По его версии, через этот маршрут Россия может доставлять Ирану в том числе компоненты для беспилотников и другие грузы военного назначения. Подобные поставки через Каспий ранее уже фиксировались в сообщениях со ссылкой на американских чиновников.

Особое место в этой системе Говард отводит российскому порту Оля в Астраханской области. Ранее он использовался для перевозок в обратном направлении: США и Украина утверждали, что через него в Россию поступали иранские компоненты для дронов и боеприпасы.

Теперь, по мнению автора Telegraph, тот же каспийский коридор позволяет поддерживать Иран, обходя маршруты, на которые Вашингтон способен оказывать прямое давление. Говард считает, что у США практически нет инструментов для непосредственного перекрытия таких перевозок.

В качестве возможного противодействия он предлагает Вашингтону активнее работать с Азербайджаном и поддерживать давление Украины на российскую часть каспийской логистики. Каспийский маршрут уже становился целью ударов. В августе 2025 года Украина заявляла об атаке на порт Оля и судно, которое, по её версии, перевозило из Ирана детали беспилотников и боеприпасы, напоминается в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп фактически высказался в поддержку нового законопроекта об ужесточении санкционной политики в отношении России и Ирана, который был выработан в Сенате Конгресса США. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме.