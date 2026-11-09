Госсекретарь США Марко Рубио назвал требования Ирана на переговорах по урегулированию конфликта абсурдными и возмутительными. По его словам, диалог Вашингтона и Тегерана пока не приносит результатов, а стороны далеки от заключения мирного соглашения.

«Пока переговоры не принесли особых результатов, поскольку требования Ирана не просто неприемлемы, в некоторых случаях они возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны», — заявил Рубио журналистам.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что говорить о скором дипломатическом прорыве пока не приходится. При этом ряд государств продолжает поддерживать контакты с Тегераном и предлагать различные варианты урегулирования.

Несмотря на отсутствие прогресса, президент США Дональд Трамп, по словам Рубио, по-прежнему предпочитает решить конфликт дипломатическим путём. Однако госсекретарь признал, что добиться договорённостей посредством переговоров удаётся не всегда.

Одним из главных препятствий остаются разногласия по поводу условий прекращения конфликта и восстановления судоходства через Ормузский пролив. Тегеран настаивает на снятии американской морской блокады и экономических ограничений, тогда как Вашингтон добивается уступок по иранской ядерной программе.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран отказался открывать Ормузский пролив без принятия Соединёнными Штатами семи условий. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не удовлетворён ответом Вашингтона и требует согласия по всем пунктам своего плана.