«Отношения натянуты»: Как Китай может помочь США закончить войну с Ираном
Политолог Лукин: Китай может поддержать перемирие США и Ирана закупками нефти
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Пекин вряд ли станет добиваться от Тегерана перемирия с Вашингтоном, но может поддержать уже достигнутые договорённости, полагает руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин. По его мнению, одним из вариантов такой помощи станет увеличение закупок иранской нефти.
«С США у Китая отношения довольно натянутые, зачем помогать США, что они дадут взамен? Снизят тарифы или что?» — отметил собеседник НСН.
Последствия конфликта для КНР неоднозначны. Дорогая нефть противоречит его экономическим интересам, однако в стратегическом отношении Китаю выгодно, что США расходуют силы на другие направления и меньше внимания уделяют противостоянию с ним.
Китайская сторона также выступает против американских военных действий. Поэтому возможное расширение нефтяных закупок следует рассматривать как способ укрепить согласованное перемирие, а не как инструмент принуждения Ирана к сделке, подчеркнул политолог.
Ранее США попросили Китай использовать влияние на Иран для завершения конфликта. По данным The Washington Post, Пекин уже передал американское послание Тегерану.