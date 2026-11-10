Пекин вряд ли станет добиваться от Тегерана перемирия с Вашингтоном, но может поддержать уже достигнутые договорённости, полагает руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин. По его мнению, одним из вариантов такой помощи станет увеличение закупок иранской нефти.

«С США у Китая отношения довольно натянутые, зачем помогать США, что они дадут взамен? Снизят тарифы или что?» — отметил собеседник НСН.

Последствия конфликта для КНР неоднозначны. Дорогая нефть противоречит его экономическим интересам, однако в стратегическом отношении Китаю выгодно, что США расходуют силы на другие направления и меньше внимания уделяют противостоянию с ним.

Китайская сторона также выступает против американских военных действий. Поэтому возможное расширение нефтяных закупок следует рассматривать как способ укрепить согласованное перемирие, а не как инструмент принуждения Ирана к сделке, подчеркнул политолог.