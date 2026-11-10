Соединённые Штаты сохраняют готовность вновь нанести удары по Ирану, хотя Катар и Саудовская Аравия выступают за дипломатическое урегулирование конфликта. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом по итогам встречи с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает Reuters.

«Мы готовы [нанести удары по Ирану] в любой момент, когда захотим», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп не стал говорить о скором возобновлении масштабной военной операции. По его словам, Вашингтон не торопится с таким решением и пока намерен сохранять морскую блокаду иранских портов. Американский лидер также отметил, что Доха и Эр-Рияд предпочли бы добиться прекращения конфликта мирным путём.

Катар остаётся одним из главных посредников между США и Исламской Республикой. В начале ноября представители эмирата посетили Тегеран, где обсудили возможные договорённости с иранским руководством. После возвращения делегации катарский МИД подтвердил продолжение консультаций, направленных на предотвращение новой эскалации.

Стороны пока расходятся по ключевым условиям соглашения. Иран добивается снятия ограничительных мер, разблокирования активов и прекращения американской блокады. Вашингтон настаивает на обсуждении ядерной программы Тегерана и гарантиях безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Ранее Life.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие прорыва в переговорах с Ираном. Несмотря на продолжающиеся дипломатические контакты, Вашингтону и Тегерану не удалось преодолеть основные разногласия. При этом американская администрация допускает возможность достижения договорённостей при посредничестве Катара.