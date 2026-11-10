Вашингтон должен прекратить распространять недостоверную информацию о якобы проходящих переговорах с Тегераном и принять семь условий, которые ранее выдвинула иранская сторона. С таким требованием выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Свою позицию он изложил в Telegram-канале.

«Сбросьте карты. Прекратите фабриковать фейковые новости о мнимых переговорах. Перестаньте отрицать новый порядок в Западной Азии. Пора подчиниться семи условиям, которые Иран неоднократно выдвигал», — написал Резаи.

Иранский политик также заявил, что война против его страны уже привела к разрушению американского правительства. По его оценке, Вашингтон оказался в сложном положении и теперь действует непоследовательно. Резаи сравнил поведение американских властей с действиями отчаявшегося игрока, который не знает, как поступить дальше.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта с Ираном. Американский лидер рассказал о положительных изменениях в отношениях Вашингтона и Тегерана и сообщил, что стороны продолжают поддерживать контакты. Трамп также оценил шансы на достижение соглашения между двумя странами как высокие. Об этом глава Белого дома заявил после встречи с руководством Катара.