Президент США Дональд Трамп выразил надежду на завершение конфликта с Ираном, отметив позитивные изменения в отношениях Вашингтона и Тегерана. По словам американского лидера, стороны поддерживают контакты, а вероятность достижения договорённостей остаётся высокой. Обнадёживающую оценку ситуации глава Белого дома дал после встречи с руководством Катара, передаёт Reuters.

«Они разговаривают с нами, и они разговаривают очень вежливо. Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что всё это прекратится», — сказал президент журналистам.

Позднее Трамп прокомментировал перспективы дипломатического урегулирования в своей соцсети Truth Social. При этом он подчеркнул, что Вашингтон намерен и дальше отстаивать национальные интересы.

«Мы наблюдаем позитивную динамику, ведущую к завершению этого конфликта [с Ираном], и обеспечим постоянную защиту интересов Америки», — написал глава государства.

Американский лидер также высоко оценил переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Встреча состоялась в Белом доме и была посвящена ситуации на Ближнем Востоке. Доха выступает одним из ключевых посредников в контактах США и Исламской Республики.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, заявив о готовности американских военных возобновить атаки в любой момент. При этом президент США уточнил, что Вашингтон пока не спешит с проведением новой операции и намерен сохранять морскую блокаду иранских портов.