Посольство США в Бахрейне предупредило американских граждан о повышенной угрозе вооружённых атак со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов и возможных ударах Тегерана по американским объектам в регионе. Дипломаты призвали соотечественников проявлять бдительность и готовиться к перебоям в авиасообщении.

В опубликованном предупреждении дипмиссия сообщила о вероятности отмены авиарейсов, закрытия воздушного пространства и других транспортных ограничений. Американцам рекомендовали избегать мест массового скопления людей, следить за сообщениями местных СМИ и в случае воздушной тревоги держаться подальше от окон и стеклянных дверей.

При этом посольство в Манаме продолжает работать в штатном режиме, включая предоставление консульских и визовых услуг.

Предупреждение появилось на фоне обострения ситуации в регионе. 15 ноября системы ПВО Бахрейна перехватили и уничтожили несколько воздушных целей во время атаки, которую власти страны связали с Ираном.