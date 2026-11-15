Корпус стражей исламской революции заявил об атаке шестью беспилотниками на американскую радиолокационную станцию ПВО в Бахрейне. По сообщению иранского телеканала Press TV от 15 ноября, целью стал объект на вертолётной базе Ар-Рифаа.

Подтверждения удара от США и властей Бахрейна на момент сообщения не поступало. Данных о повреждении радара и пострадавших нет. При этом МВД королевства выпустило предупреждения о возможной угрозе и призвало жителей пройти в безопасные места.

В КСИР назвали операцию вторым этапом ответа на действия США против Ирана. По заявлению иранской стороны, беспилотники направили к радиолокационному объекту Воздушно-космические силы корпуса. Одновременно КСИР утверждает, что попытки Вашингтона организовать сопровождение судов через Ормузский пролив провалились.

Ранее Life.ru рассказывал, что 13 ноября КСИР уже сообщал об ударе по американскому радару в Бахрейне. Американские военные тогда заявили о перехвате двух иранских беспилотников и отсутствии повреждений и пострадавших.