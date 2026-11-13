Иранские военные заявили об атаке на американскую радиолокационную станцию раннего предупреждения в Бахрейне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению Тегерана, удар стал ответом на воздушную атаку, которой подверглась телекоммуникационная вышка в городе Сирик на юге Ирана. Населённый пункт расположен на побережье Ормузского пролива. Представители КСИР заявили, что поразили американский радиолокационный объект.

Как отмечает Reuters, с начала сентября Иран впервые заявил об ударе по военной инфраструктуре США в одной из стран Персидского залива.

Ситуация развивается на фоне напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана. Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на американский источник сообщила, что Центральное командование США предупредило израильских военных о необходимости подготовиться к возможному возобновлению боевых действий против Ирана.

Ранее Life.ru сообщал, что американские военные в течение нескольких недель наносили ограниченные удары по Ирану, стараясь не привлекать к операциям широкого внимания. По данным The Wall Street Journal, одной из целей стал остров Кешм в Ормузском проливе. Источники издания утверждали, что Вашингтон объяснял такие действия необходимостью обеспечить безопасность судоходства.