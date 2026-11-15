КСИР заявил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе. По утверждению иранского военного формирования, суда пытались пройти через пролив в обход установленного маршрута, не передавая данные о своём местоположении.

Отмечается, что оба танкера шли с отключёнными навигационными системами и транспондерами автоматической идентификации AIS. После столкновения с минами на судах произошли взрывы и начался пожар. КСИР назвал перевозку незаконной.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании заявило, что судоходство в Ормузском проливе до сих пор не восстановилось после начала войны между США и Ираном. Количество проходящих через него судов остаётся примерно на 65% ниже довоенного уровня. За неделю с 5 по 11 ноября через пролив вышли 139 судов, а вошли 169. Неделей ранее показатели составляли 170 и 155 соответственно. Таким образом, число выходящих судов сократилось, несмотря на увеличение входящего потока.