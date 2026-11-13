В Ормузском проливе судно, перевозившее сжиженный природный газ, подорвалось на морской мине. На борту произошёл мощный взрыв. Об этом сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению иранских военных, газовоз проигнорировал неоднократные предупреждения и попытался пройти через восточную часть пролива по южному маршруту, который Тегеран считает запрещённым и опасным. В результате судно столкнулось с миной.

В КСИР заявили, что взрыв был очень мощным. При этом название газовоза, страна его регистрации и сведения об экипаже не раскрываются.

Инцидент произошёл на фоне серии взрывов в Ормузском проливе — одном из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Накануне, 12 ноября, иранские СМИ сообщили о повреждении ещё четырёх нефтяных танкеров. По версии Тегерана, суда проигнорировали предупреждения и вошли в районы, где действуют ограничения на судоходство.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, за первые десять дней ноября в проливе атакам подверглись не менее десяти судов. В октябре зафиксировали 37 подобных случаев — максимальный месячный показатель с начала военного конфликта США и Израиля с Ираном в конце февраля 2026 года.

Несмотря на частичное восстановление движения судов, обстановка в Ормузском проливе остаётся напряжённой. Продолжающиеся инциденты создают риски для международных поставок нефти и сжиженного газа.