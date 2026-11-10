Иран не откроет Ормузский пролив, пока Соединённые Штаты не выполнят все семь условий Тегерана. Об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen.

«Мы объявили наши семь условий, которые отражают права иранского народа. Ормузский пролив не будет открыт до выполнения этих условий», — подчеркнул Резаи.

По словам иранского политика, Тегеран уже довёл свои требования до американской стороны. Теперь руководство республики ожидает от Вашингтона прямого и однозначного ответа, который позволит определить дальнейшие шаги по урегулированию разногласий.

При этом Резаи сообщил, что в настоящее время переговоры между Ираном и США не ведутся. Он не исключил, что Вашингтон может ответить на предложения Тегерана позднее, однако пока необходимой реакции, по его словам, не последовало.