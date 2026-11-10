Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий США
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Иран не откроет Ормузский пролив, пока Соединённые Штаты не выполнят все семь условий Тегерана. Об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen.
«Мы объявили наши семь условий, которые отражают права иранского народа. Ормузский пролив не будет открыт до выполнения этих условий», — подчеркнул Резаи.
По словам иранского политика, Тегеран уже довёл свои требования до американской стороны. Теперь руководство республики ожидает от Вашингтона прямого и однозначного ответа, который позволит определить дальнейшие шаги по урегулированию разногласий.
При этом Резаи сообщил, что в настоящее время переговоры между Ираном и США не ведутся. Он не исключил, что Вашингтон может ответить на предложения Тегерана позднее, однако пока необходимой реакции, по его словам, не последовало.
Ранее Мохсен Резаи рассказал президенту России Владимиру Путину о семи требованиях Ирана к США, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива. Во время встречи в Кремле иранский представитель также передал российскому лидеру послание руководства республики. Тогда Резаи подчеркнул, что до выполнения условий Тегеран не намерен возобновлять переговоры с Вашингтоном.