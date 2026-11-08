Два нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись при попытке пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению иранских военных, суда пытались воспользоваться запрещёнными маршрутами. Один танкер подорвался в восточной части пролива, второй столкнулся с миной непосредственно в его акватории. После взрывов на обоих нефтевозах вспыхнули пожары, из-за которых они потеряли возможность продолжить движение.

В КСИР также заявили, что экипажи отключили навигационные системы и оборудование для идентификации судов. Иранская сторона утверждает, что танкеры пытались покинуть пролив при поддержке американских военных, нарушая установленные Тегераном ограничения.

Названия и государственная принадлежность пострадавших судов пока не раскрываются. Информации о состоянии экипажей и возможных жертвах также не поступало.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения Соединёнными Штатами семи условий. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи назвал ответ Вашингтона на требования Тегерана неубедительным. Среди условий иранской стороны — прекращение военных действий, снятие американской морской блокады и разблокирование замороженных активов.