Взрывы, которые слышали жители иранского острова Кешм, не были связаны с ракетными попаданиями. Как сообщает агентство Tasnim, громкие звуки доносились со стороны Ормузского пролива, а непосредственно на территории острова никаких ударов не зафиксировали.

«Эти звуки связаны с Ормузским проливом, и, вопреки некоторым домыслам, никаких попаданий на территории острова Кешм не было», — рассказал очевидец корреспонденту иранского агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что на иранском острове Кешм прогремели два взрыва. Первые сведения о происшествии распространило государственное агентство IRNA, которое указало на восточную часть острова. В тот момент местные и провинциальные власти не предоставили официальных объяснений случившегося.

Кешм расположен на юге Ирана, вблизи Ормузского пролива, и имеет важное значение для обороны страны. На его территории находятся объекты военной инфраструктуры, включая радиолокационные комплексы и средства противовоздушной обороны. В начале ноября американские военные уже наносили ограниченные удары по иранским объектам в этом районе. Вашингтон объяснял такие действия необходимостью защиты своих самолётов от ракетных угроз.