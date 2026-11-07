Два взрыва прогремели на острове Кешм в южной части Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.

По информации агентства, попадание пришлось на восточную часть острова. Местные источники на момент публикации не предоставили комментариев о случившемся.

Кешм — крупнейший остров Персидского залива, расположенный у Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Благодаря стратегическому положению остров играет важную роль в системе обороны Ирана: здесь размещены радиолокационные станции, средства ПВО и объекты военной инфраструктуры. В 2026 году Кешм неоднократно подвергался американским ударам. В частности, в начале ноября, по данным NewsNation, военные США атаковали иранские радары и ракетные установки. Вашингтон объяснял такие операции необходимостью защиты своей авиации от иранских зенитных ракет. На фоне продолжающегося противостояния США и Ирана новые удары по острову усиливают напряжённость в районе Ормузского пролива — одного из ключевых морских маршрутов мировой энергетической торговли.

Ранее официальный представитель КСИР бригадный генерал Хосейн Мохеби заявил, что Иран больше не ограничивает дальность полёта своих ракет. Мохеби предупредил, что Тегеран намерен на практике продемонстрировать свои возможности по противодействию угрозам. По его словам, в условиях асимметричной войны иранские вооружённые силы способны наносить удары там, где противник их не ожидает. При этом генерал не уточнил, о какой максимальной дальности теперь идёт речь и какие именно ракетные системы затронет решение.