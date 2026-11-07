Иран больше не ограничивает дальность полёта своих ракет. Об этом объявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Мохеби. Его слова приводит иранское агентство ISNA.

«Ограничение дальности ракет для Ирана снято», — заявил военачальник.

Мохеби предупредил, что Тегеран намерен на практике продемонстрировать свои возможности по противодействию угрозам. По его словам, в условиях асимметричной войны иранские вооружённые силы способны наносить удары там, где противник их не ожидает.

При этом генерал не уточнил, о какой максимальной дальности теперь идёт речь и какие именно ракетные системы затронет решение.

Прежде иранские власти придерживались политики ограничения дальности баллистических ракет примерно двумя тысячами километров. Отказ от этого принципа может означать изменение подхода Тегерана к развитию ракетных вооружений, однако сам по себе не подтверждает появления новых технических возможностей.