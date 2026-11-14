Судоходство в Ормузском проливе до сих пор не восстановилось после начала военного конфликта США и Ирана. Количество проходящих через него судов остаётся примерно на 65% ниже довоенного уровня. Об этом говорится в еженедельном отчёте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

За неделю с 5 по 11 ноября через пролив вышли 139 судов, а вошли 169. Неделей ранее показатели составляли 170 и 155 соответственно. Таким образом, число выходящих судов сократилось, несмотря на увеличение входящего потока.

Одновременно британская служба зафиксировала восемь морских инцидентов. Пять произошли непосредственно в Ормузском проливе, ещё два — в Персидском заливе и один — в Оманском. Семь случаев были классифицированы как нападения на танкеры.

Три судна после происшествий смогли продолжить путь самостоятельно, ещё трём потребовалась помощь. Судьба двух остаётся неизвестной.

В UKMTO уточнили, что статистика учитывает как перемещения, зафиксированные автоматическими системами идентификации, так и проходы судов при содействии США. Последние данные британская служба пока не может проверить независимо. При этом большинство кораблей с включёнными системами отслеживания по-прежнему выбирают северный маршрут вдоль иранского побережья, хотя движение по южному коридору тоже увеличилось.

Ранее Life.ru сообщал о подрыве газовоза на морской мине в Ормузском проливе. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, судно проигнорировало предупреждения и попыталось пройти по запрещённому Тегераном маршруту. Название газовоза и сведения об экипаже не раскрывались. До этого, 8 ноября, иранские военные заявили о повреждении ещё двух нефтяных танкеров. По версии КСИР, после подрыва на минах оба судна загорелись и потеряли возможность самостоятельно продолжать движение.