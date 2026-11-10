Через Ормузский пролив за месяц пропустили 31 СПГ-танкер — это рекорд с февраля
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В октябре из Ормузского пролива вышел 31 танкер со сжиженным природным газом (СПГ) — на восемь больше, чем в сентябре. Это самый высокий месячный показатель с начала конфликта в конце февраля, когда начались перебои в судоходстве, сообщает Reuters со ссылкой на данные S&P Global Energy.
Из этих судов 23 загрузились в катарском порту Рас-Лаффан, ещё восемь — на острове Дас в Объединённых Арабских Эмиратах. По оценке аналитика S&P Global Energy Эрика Йепа, ОАЭ вернулись к довоенному числу проходов танкеров с СПГ через пролив. У Катара этот показатель достиг лишь немногим более 30% от довоенного уровня.
По данным сервиса Kpler, за октябрь в Рас-Лаффане загрузили 35 партий СПГ общим весом свыше 2,7 млн тонн. Для порта это максимальный показатель с начала конфликта.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США и Иран пока далеки от дипломатического прорыва в урегулировании конфликта. В числе спорных вопросов остаются иранская ядерная программа, американские санкции и ограничения судоходства через Ормузский пролив. Катар стал посредником на переговорах.