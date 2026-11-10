В октябре из Ормузского пролива вышел 31 танкер со сжиженным природным газом (СПГ) — на восемь больше, чем в сентябре. Это самый высокий месячный показатель с начала конфликта в конце февраля, когда начались перебои в судоходстве, сообщает Reuters со ссылкой на данные S&P Global Energy.

Из этих судов 23 загрузились в катарском порту Рас-Лаффан, ещё восемь — на острове Дас в Объединённых Арабских Эмиратах. По оценке аналитика S&P Global Energy Эрика Йепа, ОАЭ вернулись к довоенному числу проходов танкеров с СПГ через пролив. У Катара этот показатель достиг лишь немногим более 30% от довоенного уровня.

По данным сервиса Kpler, за октябрь в Рас-Лаффане загрузили 35 партий СПГ общим весом свыше 2,7 млн тонн. Для порта это максимальный показатель с начала конфликта.