США могут разморозить иранские активы на сумму от $6 млрд до $9 млрд в рамках соглашения с Тегераном. Предполагаемая сделка также предусматривает восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады Исламской Республики, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По сведениям журналистов, возобновить серьёзные переговоры между Вашингтоном и Тегераном удалось благодаря совместной инициативе Катара и Пакистана. Посредники предложили сторонам рамочный план урегулирования конфликта.

Одним из ключевых условий возможной договорённости станет открытие Ормузского пролива. Одновременно предполагается немедленно прекратить американскую морскую блокаду Ирана, которая остаётся одним из главных препятствий для восстановления полноценного судоходства.

Обсуждаются и ограничения иранской ядерной программы. По информации источников Al Arabiya, Вашингтон готов допустить обогащение урана на территории Ирана до уровня 3,67%. При этом США требуют снизить степень обогащения уже имеющихся запасов, достигшую 60%. Для решения этого вопроса рассматривается участие третьей страны.

Кроме того, стороны обсуждают возвращение в Иран инспекторов МАГАТЭ. Конкретные полномочия специалистов и условия проведения проверок пока не согласованы.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран выдвинул США семь условий для открытия Ормузского пролива. Среди требований Тегерана — прекращение военных действий, снятие морской блокады, разблокирование замороженных активов и отмена экономических ограничений.