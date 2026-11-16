Пожар вспыхнул на танкере в восточной части Ормузского пролива в воскресенье после подрыва на морской мине. Об этом сообщили военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции. Заявление приводит агентство Nour News.

«Час назад танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся», — говорится в сообщении.

По версии ВМС КСИР, судно отключило навигационные системы и вошло в зону, где запрещён проход. Сведений о состоянии экипажа и возможных последствиях для окружающей среды пока нет.

Ранее в южной части Персидского залива затонул супертанкер с более чем двумя миллионами баррелей нефти. Кораблекрушение произошло после подрыва на морской мине и сильного пожара.