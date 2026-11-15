Супертанкер с более чем двумя миллионами баррелей нефти затонул в южной части Персидского залива после подрыва на морской мине и сильного пожара. Об этом сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным иранских военных, ещё один нефтяной танкер, следовавший через Ормузский пролив, также подорвался на мине и загорелся. Оба судна, как утверждается, пытались тайно воспользоваться маршрутом, проход по которому Тегеран не разрешает.

В КСИР заявили, что экипажи отключили системы определения местоположения и автоматической идентификации судов. Иранская сторона также утверждает, что танкеры действовали при поддержке американских военных.

После предполагаемого затопления супертанкера местных рыбаков предупредили об опасности в районе происшествия. Судовладельцам, судоходным компаниям и экипажам рекомендовали не приближаться к участкам Ормузского пролива, которые иранские власти объявили запретными для прохода. Названия танкеров, страны их регистрации и сведения о судьбе моряков не приводятся.

Ситуация в Ормузском проливе остаётся напряжённой на фоне вооружённого противостояния Ирана и США. Тегеран требует от судов согласовывать маршруты и соблюдать установленные им ограничения, тогда как Вашингтон выступает за свободу судоходства в этом районе.