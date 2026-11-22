Посольство США вновь предупредило об угрозе атак Ирана и хуситов в Бахрейне
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Посольство США в Бахрейне повторно призвало американских граждан проявлять повышенную бдительность на фоне напряжённой обстановки на Ближнем Востоке. Дипломаты предупредили о возможных нападениях со стороны поддерживаемых Ираном хуситов и угрозе ударов по американским объектам в регионе.
«Гражданам США в Бахрейне следует проявлять повышенную бдительность в связи с возросшей угрозой вооружённых нападений со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, а также попытками Ирана нанести удары по представительствам США и американским объектам в регионе», — говорится в предупреждении дипмиссии.
Американцам также рекомендовали следить за официальными уведомлениями о безопасности и учитывать вероятность отмены авиарейсов, закрытия воздушного пространства и других перебоев в поездках.
Ранее Life.ru сообщал о заявлении Корпуса стражей исламской революции об атаке на две американские базы в Бахрейне. По утверждению иранской стороны, целью ударов стали радиолокационные системы Patriot на объектах Риффа и Авали. Власти Бахрейна также сообщили о пожаре на промышленном объекте после атаки.