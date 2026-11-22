Иранские военные заявили об уничтожении двадцатого американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-1. Воздушную цель, по данным Тегерана, перехватили над восточной частью Ормузского пролива. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявление которой распространила государственная телерадиокомпания IRIB.

Иран сообщил о перехвате беспилотника США над Ормузским проливом. Видео © пресс-служба КСИР

Операцию провели расчёты противовоздушной обороны Воздушно-космических сил КСИР. Для поражения аппарата военные задействовали современные зенитные комплексы, позволяющие обнаруживать и уничтожать воздушные цели. В ведомстве подчеркнули, что беспилотник был сбит огнем «новых передовых систем ПВО».

Согласно информации иранской стороны, уничтоженный аппарат стал уже четвёртым американским разведывательно-ударным дроном, потерянным в этом районе за последние сутки. Всего с начала противостояния, по подсчётам корпуса, средства ПВО поразили двадцать беспилотников данной серии.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 58-го американского беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом. По заявлению КСИР от 21 ноября, воздушную цель обнаружили и поразили иранские подразделения противовоздушной обороны. Информацию об инциденте распространила государственная телерадиокомпания IRIB.