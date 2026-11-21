Иранские военные заявили об уничтожении 58-го американского беспилотника MQ-9. По утверждению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аппарат был поражён средствами противовоздушной обороны над Ормузским проливом.

«Час назад в небе над Ормузским проливом был перехвачен и поражён 58-й беспилотник MQ-9 армии США», — говорится в заявлении государственной телерадиокомпании IRIB.

Ранее американский авианосец USS George Washington покинул Ближний Восток после трёх месяцев пребывания в регионе и перешёл в зону ответственности 7-го флота ВМС США. Ударная группа во главе с авианосцем, вероятно, возвращается в порт приписки Йокосука в Японии. Уход корабля произошёл после прибытия в регион авианосца USS Theodore Roosevelt. Его появление расширило возможности Вашингтона на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить военную операцию.