Авианосец USS George Washington покинул Ближний Восток
USS George Washington. Обложка © X / U.S. Central Command
Авианосец USS George Washington покинул Ближний Восток после трёх месяцев пребывания в регионе и перешёл в зону ответственности 7-го флота ВМС США. Об этом сообщил USNI News со ссылкой на представителя американского военного ведомства.
Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников писал, что ударная группа во главе с авианосцем, вероятно, возвращается в порт приписки Йокосука в Японии. Однако американская сторона не подтвердила конечный пункт маршрута.
Уход корабля произошёл после прибытия в регион авианосца USS Theodore Roosevelt. Его появление расширило возможности Вашингтона на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить военную операцию против Ирана. Теперь у американских военных на Ближнем Востоке остаются две авианосные ударные группы. Помимо Theodore Roosevelt, в регионе находится USS George H.W. Bush.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что американские военные подготовили список целей для новых ударов по Ирану, в который вошли 38 мостов. В случае возобновления масштабных боевых действий США способны уничтожить их всего за час. Трамп заверил, что все авианосцы полностью готовы к выполнению боевых задач и Вашингтон может возобновить операцию против Тегерана.