Авианосец USS George Washington покинул Ближний Восток после трёх месяцев пребывания в регионе и перешёл в зону ответственности 7-го флота ВМС США. Об этом сообщил USNI News со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников писал, что ударная группа во главе с авианосцем, вероятно, возвращается в порт приписки Йокосука в Японии. Однако американская сторона не подтвердила конечный пункт маршрута.

Уход корабля произошёл после прибытия в регион авианосца USS Theodore Roosevelt. Его появление расширило возможности Вашингтона на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить военную операцию против Ирана. Теперь у американских военных на Ближнем Востоке остаются две авианосные ударные группы. Помимо Theodore Roosevelt, в регионе находится USS George H.W. Bush.