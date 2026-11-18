Москва, Пекин и Тегеран обозначили условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран
Россия, Китай и Иран связали проверки МАГАТЭ с гарантиями безопасности
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Россия, Китай и Иран считают, что возобновление проверок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах в обычном режиме возможно только после прекращения военных действий и предоставления гарантий неповторения атак. Об этом говорится в совместном заявлении трёх стран, озвученном российской делегацией на сессии Совета управляющих агентства.
В заявлении подчёркивается, что угрозы новых ударов и уже совершённые нападения на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, препятствуют полноценному возобновлению проверочной деятельности.
«Такое возобновление возможно лишь при условии полного прекращения военных действий, устранения всех угроз возобновления агрессии, а также предоставления убедительных гарантий того, что подобные нападения и угрозы их совершения не повторятся», — говорится в документе.
Москва, Пекин и Тегеран также заявили, что без учёта сложившейся ситуации безопасности требование вернуть инспекции к обычному режиму не способствует восстановлению полноценного сотрудничества Ирана с агентством.
В совместном заявлении три страны назвали диалог и дипломатию единственным жизнеспособным способом урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.
Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не видят признаков прямой угрозы иранской атаки на Вашингтон с помощью «грязной бомбы». Он также подчеркнул, что разведывательная информация такого рода имела бы секретный статус. По словам Рубио, сообщения прессы его не беспокоят.