МАГАТЭ не намерено называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС без независимых доказательств. Причины такого подхода объяснил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, пишет РИА «Новости».

На пресс-конференции по итогам заседания Совета управляющих организации он подчеркнул, что её мандат носит исключительно технический характер. Сотрудники выступают в роли инспекторов и аудиторов, а не политических аналитиков.

«Мы не аналитики, какими могут быть политические аналитики... Мы международный корпус аудиторов, инспекторов. Когда мы высказываемся о чем-либо, это должно быть что-то, что мы могли независимым способом проверить», — сказал Гросси.

Обвинений, основанных лишь на заявлениях участников конфликта, недостаточно, отметил он.

Ранее российский МИД призывал международных наблюдателей дать однозначную оценку ударам ВСУ по атомному объекту. В ведомстве обращали внимание, что вместе с персоналом станции опасности подвергаются и представители секретариата МАГАТЭ. Официальный представитель министерства Мария Захарова также критиковала Гросси за нежелание публично признавать ответственность Киева за нападения и гибель работников предприятия.