Интенсивность атак на критически важные объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возросла. Под обстрелы попадают в том числе мирные жители, которые обеспечивают работу станции. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев рассказал газете «Красная звезда».

«Со стороны Вооружённых сил Украины возросла интенсивность атак на критически важные объекты Запорожской АЭС. Под огонь попадает мирное население, обеспечивающее работу станции», — сообщил военачальник.

По словам Ртищева, несмотря на сохраняющуюся опасность, подразделения РХБЗ готовы оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации и ликвидировать их последствия.

На самой станции также находится сводный отряд войск РХБЗ. Как рассказал генерал-лейтенант, российские специалисты совместно с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) круглосуточно следят за радиационной обстановкой, отбирают и исследуют пробы почвы и воды на территории ЗАЭС и в Энергодаре. По данным этого мониторинга, радиационный фон остаётся в пределах естественных значений, превышений и опасных химических или биологических факторов не выявлено.