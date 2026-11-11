Сотрудник Запорожской АЭС погиб в собственном доме при атаке ВСУ
Первый, второй и третий энергоблоки Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в собственном доме в результате ночного удара ВСУ. Мужчина находился дома и отдыхал после рабочей смены. О трагедии сообщила пресс-служба ЗАЭС в мессенджере MAX.
«Наш коллега был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены. ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам Энергодара и близлежащих сёл», — говорится в заявлении станции.
По данным администрации предприятия, погибший стал уже 15-м работником Запорожской АЭС, лишившимся жизни в результате атак с апреля 2026 года. Таким образом, за последние недели число жертв среди персонала продолжило расти.
Обстоятельства ночного удара пока не раскрываются. В частности, не уточняется, в каком населённом пункте находился дом погибшего, какое вооружение использовалось и были ли другие пострадавшие.
Трагедия произошла спустя всего два дня после гибели другого сотрудника атомной станции. Утром 9 ноября украинский беспилотник, по информации руководства ЗАЭС, атаковал автомобиль электрослесаря, направлявшегося на работу. Мужчина скончался на месте.
Ранее Life.ru сообщал, что глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил о гибели 14 сотрудников Запорожской АЭС с апреля 2026 года. По его словам, только за предыдущие две недели погибли четыре работника предприятия. Руководитель госкорпорации подчеркнул, что безопасность атомной станции напрямую зависит от людей, которые ежедневно обслуживают её оборудование.