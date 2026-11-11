Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в собственном доме в результате ночного удара ВСУ. Мужчина находился дома и отдыхал после рабочей смены. О трагедии сообщила пресс-служба ЗАЭС в мессенджере MAX.

«Наш коллега был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены. ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам Энергодара и близлежащих сёл», — говорится в заявлении станции.

По данным администрации предприятия, погибший стал уже 15-м работником Запорожской АЭС, лишившимся жизни в результате атак с апреля 2026 года. Таким образом, за последние недели число жертв среди персонала продолжило расти.

Обстоятельства ночного удара пока не раскрываются. В частности, не уточняется, в каком населённом пункте находился дом погибшего, какое вооружение использовалось и были ли другие пострадавшие.

Трагедия произошла спустя всего два дня после гибели другого сотрудника атомной станции. Утром 9 ноября украинский беспилотник, по информации руководства ЗАЭС, атаковал автомобиль электрослесаря, направлявшегося на работу. Мужчина скончался на месте.