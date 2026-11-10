За последние две недели в результате атак, которые российская сторона связывает с ВСУ, погибли четыре сотрудника Запорожской атомной электростанции. Всего с апреля 2026 года число жертв среди персонала достигло 14 человек. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

По словам руководителя госкорпорации, украинская сторона фактически уничтожает сотрудников, которые обеспечивают ядерную безопасность ЗАЭС. Лихачёв призвал европейские страны обратить внимание на происходящее в Энергодаре.

«Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС — тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает?» — приводит слова Лихачёва газета «Страна Росатом».

Последним погибшим стал электрослесарь станции, автомобиль которого утром 9 ноября атаковал беспилотник. Мужчина направлялся на работу.