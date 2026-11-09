Гросси осудил атаки дронов, унёсшие жизни сотрудников ЗАЭС и Запорожской ТЭС
Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / AP / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси решительно осудил атаки беспилотников, в результате которых погибли сотрудники Запорожской атомной и расположенной неподалёку тепловой электростанций. Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии, оба смертельных удара произошли в понедельник, 9 ноября, и представляют собой грубое нарушение основополагающих принципов ядерной безопасности.
Гросси подчеркнул, что нападения на персонал энергетических объектов недопустимы, а подобные инциденты нарушают основополагающие принципы обеспечения ядерной безопасности в условиях вооружённого конфликта. При этом в сообщении международного агентства, как обычно, не уточняется, кто именно запустил беспилотники.
Напомним, утром 9 ноября в Энергодаре при атаке украинского беспилотника погиб электрослесарь Запорожской АЭС. По информации пресс-службы станции, мужчина направлялся на работу на автомобиле, когда машину поразил дрон ВСУ. От полученных ранений сотрудник скончался на месте. На ЗАЭС назвали произошедшее невосполнимой потерей для коллектива и подчеркнули, что нападения на персонал создают дополнительные угрозы ядерной безопасности.