Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси решительно осудил атаки беспилотников, в результате которых погибли сотрудники Запорожской атомной и расположенной неподалёку тепловой электростанций. Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии, оба смертельных удара произошли в понедельник, 9 ноября, и представляют собой грубое нарушение основополагающих принципов ядерной безопасности.

Гросси подчеркнул, что нападения на персонал энергетических объектов недопустимы, а подобные инциденты нарушают основополагающие принципы обеспечения ядерной безопасности в условиях вооружённого конфликта. При этом в сообщении международного агентства, как обычно, не уточняется, кто именно запустил беспилотники.