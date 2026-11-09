Гибель работников Запорожской атомной электростанции угрожает её ядерной безопасности, поскольку именно персонал отвечает за стабильную и безопасную работу объекта. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что украинская сторона фактически приступила к уничтожению сотрудников ЗАЭС. По его мнению, европейские политики не уделяют должного внимания ситуации в Энергодаре, где находится атомная станция.

Глава «Росатома» сообщил, что за последние две недели погибли четыре работника ЗАЭС. Последней жертвой стал электрослесарь, который погиб после удара беспилотника. Всего с апреля, когда обострилась обстановка вокруг станции, число погибших сотрудников достигло 14 человек.

«И без того трагичное событие становится из ряда вон выходящим, если учитывать, что это уже четвёртый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели. Достаточны ли эти темпы убийства работников атомной станции, чтобы европейские лидеры обратили внимание на происходящее в Энергодаре?» — приводит слова Лихачёва газета «Страна Росатом».

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что специалисты станции играют ключевую роль в обеспечении ядерной безопасности. Он считает, что действия украинской стороны создают угрозу не только для сотрудников ЗАЭС, но и для безопасной работы атомного объекта. Лихачёв также поставил вопрос о том, когда европейские страны начнут реагировать на происходящее.

«Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС — тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает?» — добавил Лихачёв.