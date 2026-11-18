Рубио заявил, что не видит прямой угрозы атаки Ирана на Вашингтон
Марко Рубио. Обложка © Flickr / The White House / Molly Riley
США не видят признаков прямой угрозы иранской атаки на Вашингтон с помощью «грязной бомбы». Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам в Маниле после сообщений СМИ о предполагаемых планах Тегерана.
Он отказался обсуждать эти публикации и отметил, что не знает, кто передаёт журналистам подобные сведения. Рубио также подчеркнул, что разведывательная информация такого рода имела бы секретный статус.
«Я убеждён, что наши системы позволяют заблаговременно выявлять подобные вещи. Я не считаю, что есть какая-либо непосредственная угроза», — сказал госсекретарь.
По словам Рубио, сообщения прессы его не беспокоят.
Как писал Life.ru, американская разведка располагает сведениями о предполагаемых планах Ирана подорвать «грязную бомбу» в Вашингтоне. По версии собеседников телеканала, целями такой атаки станут высокопоставленные представители администрации Трампа.
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