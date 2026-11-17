Иран отверг обвинения в подготовке нападения на высокопоставленных американских чиновников с использованием химического оружия или «грязной бомбы». Глава МИД республики Аббас Аракчи назвал подобные публикации пропагандой, рассчитанной на дискредитацию Тегерана. Так министр отреагировал в соцсети X на сообщения западных СМИ о якобы готовящейся атаке в Вашингтоне.

Поводом стала публикация CNN, в которой со ссылкой на семерых американских чиновников говорилось о новых разведданных США. По утверждению источников телеканала, Иран рассматривает возможность нападения на высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа с применением химического оружия либо взрывного устройства, способного распространять радиоактивные вещества.

Аракчи категорически отверг эти утверждения. Он обратил внимание, что за последние трое суток в СМИ появились сразу несколько громких сообщений об Иране, включая сведения о якобы строительстве ракетных баз под плотинами.

«За последние 72 часа поддерживающие Израиль СМИ «сообщили», что Иран якобы планирует использовать химическое оружие в Вашингтоне, при этом строя под дамбами ракетные базы. Чушь», — написал министр.

Глава иранской дипломатии подчеркнул, что считает подобные публикации пропагандистской кампанией, которой не удастся убедить общественность. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также отверг обвинения американских СМИ. По его мнению, подобные утверждения сфабрикованы и могут использоваться для оправдания новых военных ударов по республике.

При этом даже собеседники CNN не утверждают, что нападение неизбежно. По информации телеканала, американские спецслужбы продолжают оценивать, действительно ли Тегеран способен осуществить подобную операцию и намерен ли он реализовать предполагаемые планы. В Белом доме также заявили, что на данный момент не располагают сведениями о достоверной непосредственной угрозе для США.