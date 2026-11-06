В Иране отвергли сообщения о возможной подготовке к применению химического оружия против своих противников. Глава парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи назвал подобные утверждения ложью и обвинил Израиль в искажении информации. Об этом он заявил РИА «Новости».

Поводом для реакции стала публикация The New York Times. По данным американской газеты, израильские власти передали США разведывательные материалы, согласно которым Тегеран якобы рассматривает возможность использования химического оружия.

«Обвинения, ложь, искажение реальности и представление ее в перевернутом виде - это то, что свойственно Израилю. В этом нет никаких сомнений», — сказал Азизи.

Как отмечала NYT, полученная Вашингтоном информация вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые собеседники издания восприняли её всерьёз, тогда как другие усомнились в достоверности. Представители отдельных государств Персидского залива также допустили, что распространение таких сведений может быть связано с попытками добиться возобновления масштабных ударов по Ирану.

Обвинения прозвучали на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран нанёс ответные удары. В дальнейшем интенсивность боевых действий снизилась, однако окончательного урегулирования стороны не достигли.