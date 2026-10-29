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Опубликовано 29 октября, 03:58

AP: США предупредили Ближний Восток о возможных ударах по Ирану после выборов

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Американские власти предупредили ряд стран Ближнего Востока о возможном возобновлении военной операции против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Союзникам Вашингтона также рекомендовали подготовиться к вероятным ответным мерам Тегерана, сообщает Associated Press со ссылкой на двух дипломатов.

«Американские официальные лица предупредили несколько ближневосточных стран и региональных союзников о необходимости подготовиться к возможному возобновлению военных действий против Ирана после промежуточных выборов в США на следующей неделе, а также к вероятным попыткам Тегерана нанести по ним ответные удары», — говорится в материале агентства.

Собеседники AP уточнили, что окончательного решения о новых ударах президент США Дональд Трамп пока не принял. При этом американский лидер неоднократно допускал возвращение к военным действиям после завершения голосования.

По информации дипломатов, возможная операция США может продлиться несколько дней. Однако ответ Ирана и связанных с ним вооружённых группировок способен привести к более затяжному противостоянию. Американская сторона призвала партнёров принять дополнительные меры предосторожности, в том числе для защиты энергетических объектов и другой важной инфраструктуры.

В Белом доме отказались комментировать информацию. Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран по-прежнему рассчитывает на дипломатическое урегулирование и продолжает обсуждать с посредниками предложения по прекращению конфликта.

Власти Объединённых Арабских Эмиратов также призвали стороны проявить благоразумие и искать политические решения, чтобы не допустить возвращения к полномасштабным боевым действиям.

«Призраки в пещере»: Иран направил мощный сигнал США и Израилю
«Призраки в пещере»: Иран направил мощный сигнал США и Израилю

Ранее Life.ru сообщал, что США и Израиль обсуждают подготовку к новой масштабной атаке на Иран после выборов в американский Конгресс. По информации СМИ, военная операция может начаться в случае провала дипломатических усилий по достижению соглашения с Тегераном. При этом посредники во главе с Катаром продолжают попытки возобновить переговоры.

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Александр Блинов
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