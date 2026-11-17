Американская разведка получила сведения о якобы возможной подготовке Ираном нападения на высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа с использованием «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семерых представителей властей США.

По словам источников телеканала, предполагаемые планы Тегерана содержат конкретные сведения о потенциальных целях и местах нападения. Эта информация заставила американские ведомства провести серию совещаний и приступить к подготовке мер на случай реализации угрозы.

При этом собеседники CNN не считают атаку неизбежной. По их оценке, иранская сторона пока лишь прорабатывает возможные сценарии действий, а у американских спецслужб нет единого мнения о способности Тегерана осуществить подобную операцию. Под «грязной бомбой» подразумевается взрывное устройство, способное распылять радиоактивные вещества.

В Белом доме также призвали не делать преждевременных выводов. Пресс-секретарь американской администрации Лорен Бис заявила, что США «отслеживают все потенциальные угрозы, но на данный момент нет никаких достоверных угроз для страны».

Тем не менее меры безопасности в отношении представителей администрации уже усиливаются. По информации CNN, на прошлой неделе министра финансов Скотта Бессента из-за угроз, связанных с Ираном, перевели в военное жилое помещение. Отдельно американская разведка изучает сведения о возможном применении химического оружия против военнослужащих США на Ближнем Востоке.

Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в подготовке химических атак. Иранские дипломаты назвали подобные утверждения сфабрикованными, подчеркнув, что Тегеран считает применение химического оружия недопустимым при любых обстоятельствах.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении «Моссада» относительно возможной подготовки Ираном покушения на Дональда Трампа. По данным Israel Hayom от 15 ноября, израильская разведка передала ЦРУ сведения о вероятных атаках на американского президента и высокопоставленных чиновников, в том числе с использованием беспилотников.