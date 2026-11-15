Израильская разведка «Моссад» передала американскому ЦРУ сведения о возможной подготовке Ираном покушения на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных представителей американской администрации. Об этом сообщила газета Israel Hayom со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, один из предполагаемых сценариев нападения предусматривает применение ударных беспилотников. Утверждается, что полученные разведданные проверила также ещё одна западная спецслужба.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении американской разведки относительно угроз покушений со стороны Ирана на дипломатов и государственных служащих США. Американские спецслужбы оценивали опасность подобных операций как возросшую. В разведывательной записке говорилось, что некоторые предполагаемые планы нападений уже могли находиться на продвинутой стадии. В Вашингтоне также обсуждали необходимость расширить круг сотрудников, которым следует передавать предупреждения о потенциальной опасности.