Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что предполагаемой целью российских атомных подводных лодок, выходящих с Кольского полуострова, якобы является восточное побережье США, а не соседние европейские страны. Об этом он рассказал 11 ноября на Форуме атлантического будущего в Осло, следует из стенограммы выступления на сайте НАТО.

«Стоит помнить, что целью российских атомных подводных лодок, выходящих с Кольского полуострова, были бы не ближайшие соседи, а восточное побережье Соединённых Штатов», — заявил Рютте.

По словам генсека, союзники по НАТО совместно работают над тем, чтобы не допустить выхода российских субмарин в Северную Атлантику. Он подчеркнул, что безопасность этого региона имеет стратегическое значение для всего альянса, поскольку Атлантический океан связывает европейских и североамериканских союзников.

Рютте также утверждает, что Россия значительно активизировала военную деятельность в Арктике и на Крайнем Севере. В частности, он упомянул возобновление работы глубоководных портов советской эпохи и испытания новых вооружений.

Генсек добавил, что НАТО усиливает военное присутствие в Арктике, проводит дополнительные учения и развёртывает средства наблюдения. При этом он назвал защиту трансатлантических морских коммуникаций одной из важнейших задач альянса.

Ранее Life.ru сообщал, что американские эксперты назвали российские атомные подлодки «Ясень-М» одной из главных угроз для ВМС США. Аналитики обратили внимание на их малозаметность, современное вооружение и способность поражать цели на значительных расстояниях.