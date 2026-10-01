Тихо подплыли — громко ударили: В Америке напряглись из-за российских «Ясеней-М»

Российские атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» могут представлять одну из наиболее серьёзных угроз для Военно-морских сил США. К такому выводу пришло американское издание 19FortyFive.

Авторы публикации сравнили российский проект с американскими многоцелевыми атомными подлодками. По их оценке, «Ясень-М» сочетает возможности по борьбе с надводными и подводными силами с возможностью наносить удары по наземным объектам.

Отдельно издание обратило внимание на вооружение российских субмарин. Подлодки оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет «Калибр», а отдельные корабли серии могут использовать гиперзвуковые «Цирконы».

В 19FortyFive также отметили малозаметность «Ясеней-М» и современные гидроакустические системы. Сокращённый экипаж этих субмарин авторы публикации связали с высокой степенью автоматизации.

Американское издание напомнило, что в 1980-х годах США и СССР начали создавать новое поколение многоцелевых ударных подлодок. Вашингтон планировал построить 29 субмарин типа «Сивулф», однако в итоге флот получил только три, после чего США перешли к более дешёвому проекту «Вирджиния».

Проект «Ясень-М» продолжает развиваться. В июне 2026 года в Северодвинске заложили атомный подводный крейсер «Мурманск», который стал девятым кораблём модернизированной серии.