Тихо подплыли — громко ударили: В Америке напряглись из-за российских «Ясеней-М»
19FortyFive: «Ясень-М» одна из главных угроз для ВМС США
Обложка © ТАСС / Лев Федосеев
Российские атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» могут представлять одну из наиболее серьёзных угроз для Военно-морских сил США. К такому выводу пришло американское издание 19FortyFive.
Авторы публикации сравнили российский проект с американскими многоцелевыми атомными подлодками. По их оценке, «Ясень-М» сочетает возможности по борьбе с надводными и подводными силами с возможностью наносить удары по наземным объектам.
Отдельно издание обратило внимание на вооружение российских субмарин. Подлодки оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет «Калибр», а отдельные корабли серии могут использовать гиперзвуковые «Цирконы».
В 19FortyFive также отметили малозаметность «Ясеней-М» и современные гидроакустические системы. Сокращённый экипаж этих субмарин авторы публикации связали с высокой степенью автоматизации.
Американское издание напомнило, что в 1980-х годах США и СССР начали создавать новое поколение многоцелевых ударных подлодок. Вашингтон планировал построить 29 субмарин типа «Сивулф», однако в итоге флот получил только три, после чего США перешли к более дешёвому проекту «Вирджиния».
Проект «Ясень-М» продолжает развиваться. В июне 2026 года в Северодвинске заложили атомный подводный крейсер «Мурманск», который стал девятым кораблём модернизированной серии.
Американские эксперты уже не первый год обращают внимание на возможности российских атомных подлодок проекта «Ясень-М». Ранее Life.ru писал, что Military Watch Magazine называл эти субмарины серьёзной угрозой для ВМС США и отдельно отмечал их малозаметность и возможность применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Кроме того, в 2026 году Life.ru писал о подготовке к передаче флоту подлодки «Пермь» проекта 885М. Она должна стать пятой субмариной этого типа в составе ВМФ России и войти в состав Тихоокеанского флота.
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