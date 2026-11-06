Планы президента США Дональда Трампа договориться с Россией о новой системе европейской безопасности вызвали недовольство в столицах Евросоюза. Пока Вашингтон предлагает механизмы предотвращения будущих конфликтов, европейские политики выражают опасения, что обсуждение судьбы континента может пройти без их непосредственного участия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на 12 дипломатов и чиновников.

По данным издания, даже ближайшие союзники США по НАТО не получили предварительных разъяснений американской инициативы. В Брюсселе настороженно восприняли перспективу прямых договорённостей между Москвой и Вашингтоном, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Причиной для дискуссий стали заявления Трампа после встречи со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Американский лидер допустил заключение масштабного соглашения, которое затронет не только Украину, но и всю Европу. Советник главы Белого дома Джаред Кушнер обозначил пять направлений будущего сотрудничества, включая постоянные консультации, прямые каналы связи, военную прозрачность и взаимные меры по снижению риска эскалации.

Однако европейские чиновники встретили предложения скептически. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас напомнила о существовании НАТО и Евросоюза как действующих структур безопасности. Она также выступила против «предоставления Москве возможности влиять на выбор государствами своих оборонных союзов». При этом ряд дипломатов признал, что сами предложенные Вашингтоном механизмы предотвращения конфликтов выглядят разумно, хотя их практическое содержание остаётся неясным.

На фоне споров в Брюсселе Москва обратила внимание на отсутствие согласованной европейской позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получала конкретных предложений от европейских государств. По его словам, обсуждение будущей системы безопасности невозможно без участия Европы, однако её представители до сих пор не определились, кто сможет выступать от их имени.

Тем временем американская администрация продолжает дипломатическую подготовку к следующему этапу урегулирования. На 10–11 ноября в Абу-Даби запланированы переговоры представителей России, США и Украины. Европейские лидеры намерены дополнительно обсудить инициативу Трампа на неформальной встрече в Дублине.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях внутри Евросоюза по поводу выбора переговорщика с Россией. Европейские страны до сих пор не смогли согласовать кандидатуру представителя, который мог бы вести диалог с Москвой. Среди возможных претендентов назывались лидеры Италии, Финляндии, Чехии, Дании и Норвегии, однако единой позиции по этому вопросу у ЕС нет.