Число американских авианосных ударных групп в зоне ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) достигло трёх. К уже находящимся на Ближнем Востоке кораблям присоединился атомный авианосец USS Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт»), сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Теперь в регионе одновременно находятся USS George Washington («Джордж Вашингтон»), USS George H. W. Bush («Джордж Буш») и USS Theodore Roosevelt. Такое сосредоточение военно-морских сил происходит на фоне перемирия в конфликте США с Ираном.

В состав прибывшей ударной группы также входят ракетный крейсер USS Chosin и эсминцы USS Decatur и USS Paul Hamilton. Кроме того, вместе с авианосцем был развёрнут беспилотный надводный аппарат Seahawk, предназначенный для выполнения разведывательных задач. При этом, по последним данным USNI News, USS Paul Hamilton после захода в Сингапур направился в Южно-Китайское море, тогда как основные силы группы продолжили переход к Ближнему Востоку.

До прибытия третьего авианосца американская группировка в зоне ответственности CENTCOM включала 13 ракетных эсминцев, крейсер и экспедиционную морскую базу USS Miguel Keith. Большая часть кораблей была сосредоточена в Аравийском море, ещё два эсминца находились в Красном море. Четыре американских эсминца также действовали в восточной части Средиземного моря.

Впрочем, одновременное присутствие трёх авианосцев может оказаться временным. По информации USNI News, USS «Теодор Рузвельт» должен сменить «Джордж Вашингтон», который несёт службу на Ближнем Востоке с 19 августа. Сохранят ли американские военные все три группы в регионе на более продолжительный срок, пока неизвестно.

Ранее Life.ru писал, что Иран выдвинул США семь условий для возобновления переговоров и открытия Ормузского пролива. Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что Тегеран уже передал Вашингтону свои требования и теперь ожидает ответа. Главными препятствиями для урегулирования он назвал недоверие к американской стороне и попытки США выдвигать чрезмерные требования.