Соединённые Штаты должны полностью выполнить семь условий Ирана, прежде чем Тегеран согласится возобновить переговоры и открыть Ормузский пролив. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам политика, иранская сторона уже направила Вашингтону чёткий ответ со своими требованиями.

«Мяч теперь на стороне американцев. Они должны принять решение и объявить о нём», — подчеркнул Галибаф.

Спикер парламента отметил, что соглашение с Вашингтоном возможно, если американская сторона будет соблюдать ранее достигнутые договорённости и откажется от действий, подрывающих доверие. Главными препятствиями для урегулирования он назвал недоверие Тегерана к США и попытки Вашингтона выдвигать чрезмерные требования. Галибаф также подтвердил, что продолжает возглавлять иранскую переговорную делегацию.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий США. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не ведёт переговоров с Вашингтоном и ожидает прямого ответа на переданные требования.