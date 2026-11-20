Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов заключить соглашение, условия которого устроили бы Вашингтон. При этом американский лидер утверждает, что Тегеран заинтересован в договорённости.

«Они хотят заключить сделку, но не желают заключать сделку, которая устраивала бы меня. Мы хотим заключить настоящую сделку, а не искусственную сделку, которая действовала на протяжении 51 года», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американский президент не уточнил, какие именно условия Вашингтон намерен включить в новое соглашение.

Накануне Трамп заявил, что не торопится принимать решение о новых масштабных ударах по Ирану и намерен вернуться к этому вопросу после 1 января 2027 года. По его словам, американские санкции и блокада иранских портов оказывают давление на Тегеран.