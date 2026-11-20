Трамп заявил, что Иран пока не предложил США приемлемых условий сделки
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов заключить соглашение, условия которого устроили бы Вашингтон. При этом американский лидер утверждает, что Тегеран заинтересован в договорённости.
«Они хотят заключить сделку, но не желают заключать сделку, которая устраивала бы меня. Мы хотим заключить настоящую сделку, а не искусственную сделку, которая действовала на протяжении 51 года», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Американский президент не уточнил, какие именно условия Вашингтон намерен включить в новое соглашение.
Накануне Трамп заявил, что не торопится принимать решение о новых масштабных ударах по Ирану и намерен вернуться к этому вопросу после 1 января 2027 года. По его словам, американские санкции и блокада иранских портов оказывают давление на Тегеран.
Ранее стало известно, что в израильском оборонном руководстве возникли разногласия по поводу возможного возобновления ударов по Ирану. Управление военной разведки АМАН выступает за новые военные действия, тогда как другие представители силового блока не считают атаку необходимой в ближайшее время. Военные признают, что Иран продолжает восстанавливать и наращивать свои возможности. Однако, по оценке части оборонного руководства, Тегеран пока не приблизился к тем пределам, после которых Израиль счёл бы новый удар необходимым.